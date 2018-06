Christian Quesada (Les 12 Coups de midi) : "L'antithèse" de Véronique !

Déjà huit ans que Les 12 Coups de midi règnent sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann à l'animation. Depuis l'année dernière, la première chaîne française a lancé une session de Masters, nommée Le Combat des Maîtres. Une semaine au cours de laquelle s'affronteront les meilleurs candidats. À l'issue de ce marathon télévisuel, le vainqueur retrouvera en finale, vendredi 13 juillet 2018 à 20h50, Véronique et Christian, deux icônes du jeu.

C'est la première fois que Véronique se retrouvera dans l'arène face à Christian Quesada. Et à l'approche du jour J, le recordman du programme de TF1 évoque sa concurrente lors d'une interview pour TV Grandes Chaînes : "Véronique, c'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup durant le jeu, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu... Je connais les reproches qui lui sont faits sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas justifiés. Elle est courageuse et méritante."

Christian Quesada a un parcours sensationnel dans Les 12 Coups de Midi. Éliminé en 2017 après 193 participations, il a réussi a réunir une cagnotte de 809 392 euros. Aujourd'hui, cet exploit pourrait même être adapté au cinéma. Toujours très sûr de lui, il n'a pas peur de sa nouvelle rivale Véronique : "Je ne crois pas que quelqu'un puisse battre mon record. Mais si cela arrive, je serai le premier à féliciter cette personne. Je vais suivre ça de très près..."

Véronique est devenue une candidate incontournable du jeu télévisé depuis près de trois mois. À 56 ans, cette mère de famille a déjà accumulé plus de 300 000 euros. Elle intègre ainsi le top 10 des plus grands maîtres de midi. "Tata Véro", comme la surnomme Jean-Luc Reichmann, compte bien sur ses gains pour opérer un changement radical dans sa vie.

L'intégralité de l'interview de Christian Quesada est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes en kiosques lundi 25 juin 2018.