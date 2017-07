Christine Angot dans "On n'est pas couché" : Natacha Polony réagit...

C'est désormais acté, à la rentrée prochaine d'On n'est pas couché (France 2), c'est la romancière Christine Angot qui jouera les polémistes au côté de Yann Moix après le départ de Vanessa Burggraf. Un choix qui ne convainc pas tout le monde... Pas même d'anciens chroniqueurs du late show.

Après les railleries d'Eric Naulleau quant à ce choix inattendu de la part de Laurent Ruquier, c'est plus récemment Natacha Polony - futur visage de Les Terriens du dimanche sur C8 - qui a émis quelques réserves à peine voilées lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Télé 2 semaines. "Je laisse les télé­spec­ta­teurs juger par eux-mêmes. Mais je peux vous dire ce que je pense des livres de Chris­tine Angot, qui ne repré­sentent pas du tout l'idée que je me fais de la litté­ra­ture", a-t-elle réagi.

Et l'essayiste de 42 ans de poursuivre sur le choix de l'animateur de ne pas avoir voulu embaucher une nouvelle journaliste : "Ça n'a jamais été une émis­sion de jour­na­listes et j'ai toujours dit qu'elle n'était pas faite pour l'être. Moi, on m'a pris pour mes points de vue, comme Eric Zemmour et Eric Naul­leau. Nous n'étions pas des inter­vie­weurs au sens strict du terme, nous avions une vision person­nelle et assu­mée de la société et du monde."

Interrogé par nos confrères du Monde le 19 juillet 2017, Laurent Ruquier indiquait effectivement à propos de sa décision d'engager Christine Angot : "Je voulais quelqu'un qu'on ne compare ni à Vanessa Burggraf ni à Léa Salamé, une personne qui apporte des choses différentes (...) Ce n'est pas leur faire injure que de dire que leurs questions, j'aurais pu les poser moi-même. Ce qui n'est pas le cas des interventions de Yann Moix, de Natacha Polony ou même d'Aymeric Caron. On va retrouver un équilibre dans lequel je pose des questions d'animateur-journaliste à côté de deux chroniqueurs qui auront des opinions tranchées."

Rendez-vous sur France 2 à la rentrée pour découvrir les premiers pas de Christine Angot dans ONPC...