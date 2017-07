Christine Angot : Le jour où elle a compris qu'elle serait heureuse toute sa vie

Puis, Christine Angot a dévoilé comment elle avait réagi en apprenant en 1990 que son premier roman allait être publié chez Gallimard : "Après avoir eu beaucoup de refus pendant six ans, de boîtes aux lettres vides – c'est quand même dur –, je reçois ce coup de fil. On me dit que c'est bien, que je vais être publiée, je suis dans tous mes états. Je suis très contente. Je raccroche et je me dis que j'ai mal entendu, donc je le rappelle et je lui demande ce qu'il m'a dit et donc là, je me souviens très bien et je me souviens me dire que je vais être heureuse toute ma vie."

Depuis, Christine Angot est un écrivain primé, reconnu et, comme prévu, heureux !