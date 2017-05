Christophe Beaugrand : Parrain fun et engagé à Cannes !

Lundi 22 mai, sur la plage de la Villa Schweppes, Christophe Beaugrand a organisé une belle fête. Dans le cadre du 70ème Festival de Cannes, l'animateur qui n'est autre que le parrain de l'association Le Refuge – qui a pour vocation de soutenir les jeunes homosexuels, victimes d'homophobie et de transphobie, notamment dans le cadre de leur propre cellule familiale – a convié des invités à festoyer à ses côtés et pas n'importe lesquels.

Face à Sébastien Tellier qui donnait un concert, le très engagé homme de 40 ans était entouré de Rémi, qui gère le Refuge de Nice, et de Gevorg et Tigrann, venus d'Arménie. Ce dernier a d'ailleurs vécu une histoire bouleversante. Rejeté par sa famille qui voulait l'interner dans un camp en Russie pour le "soigner" de son homosexualité, il s'est enfui et est arrivé en France il y a quatre mois où il a trouvé tout le soutien nécessaire. Son voeu de revoir sa mère a même été exaucé.

Une fois la nuit tombée, la fête s'est poursuivie à la Villa Schweppes où Rachel Legrain-Trapani a fait une apparition sensuelle, moulée dans une robe rouge. Loana, de plus en plus amincie et son ami Eryl Prayer étaient aussi de la partie aux côtés du sportif Sydney Govou, du musicien Marco Prince, du Top Chef Jean Imbert et de Gérard Miller.

Deux stars de télé-réalité ont aussi profité des sons de Synapson et Kavinsky : Julien Guirado et Martika, candidats en binôme dans la nouvelle saison de Moundir et les apprentis aventuriers.