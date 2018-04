Ciara : Son ex-fiancé Future est un papa absent

Séparés depuis août 2014, Ciara et Future devront pourtant bientôt se retrouver ! La chanteuse souhaite en effet trouver avec son ex-fiancé un nouveau terrain d'entente pour la garde partagée de leur fils. Elle accuse également le rappeur de manquer de nombreuses visites du petit Future.

C'est TMZ qui révèle l'info ! Selon le site américain, Ciara a rempli des documents judiciaires officiels dans lesquels elle affirme que Future annule de nombreuses visites programmées de leur fils de 3 ans. Le rappeur manquerait 37% de ses rendez-vous avec Future Zahir Wilburn. Des absences souvent annoncées à la dernière minute qui troublent l'agenda de Ciara.

Toujours selon l'épouse du joueur de foot US Russell Wilson, quand il se rend en Géorgie, où réside la famille de son papa, le petit garçon passe le plus clair de son temps avec la mère et la grand-mère de Future. Les voyages répétés entre l'État de Géorgie et Seattle, où vivent Ciara, Russell Wilson et la petite Sienna (1 an) ont une conséquence sur la santé de Future Zahir. Le garçonnet est constamment fatigué et fait des crises de larme à l'école.

Le papa n'a pas encore réagi. Côté musique, le rappeur s'est distingué sur la nouvelle mixtape de son DJ, DJ Esco, intitulé Kolorblind.