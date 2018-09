Cindy Fabre, chic et ravissante, face à Alain Bernard, in love avec sa chérie

Il y avait du beau monde le 14 septembre dernier à l'institut Claude Pompidou à Nice pour la remise du prix du même nom, décerné chaque année à un scientifique pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Pour cette 9e édition, les professeurs Alain Pompidou (fils de Georges et Claude Pompidou) et Bruno Dubois, membres du conseil d'administration de la fondation créée en 1970 par l'ancienne première dame disparue en 2007, ont pu compter sur la présence de nombreuses personnalités. L'ex-Miss France Cindy Fabre, chic dans une robe noire, est apparue devant les photographes. L'ancien champion de natation Alain Bernard, qui était accompagné de sa chérie Faustine, avait répondu à l'invitation en sa qualité d'ambassadeur de l'institut, à l'instar de la comédienne Emmanuelle Boidron (ambassadrice également) et de Brahim Asloum, parrain de la fondation.

La remise du prix, doté de 100 000 euros et décerné au professeur Guylène Page (directrice de l'Unité neuro-vasculaire et troubles cognitifs de l'Université de Poitiers), s'est donc déroulée en leur présence et celle des représentants de la mairie de Nice et du conseil départemental. Grâce au prix, la lauréate "va pouvoir doter son laboratoire d'un certain nombre d'équipements et de matériels d'analyse performants qui vont faciliter la recherche de son équipe sur l'environnement chimio-thérapeutique des cellules du sang périphérique dans la maladie d'Alzheimer", lit-on dans le communiqué publié sur le site internet officiel de la Fondation Claude Pompidou.

Natacha Dassault propriétaire de la galerie d'art parisienne Not a Gallery, Pierre-Jean Chalençon, célèbre collectionneur d'objets napoléoniens, mais aussi Michèle Mercier, Richard Hutin (directeur général de la fondation), Denise Fabre et son mari Francis Vandenhende ainsi qu'Éric Collado et sa compagne étaient tous venus pour assister à la manifestation. La soirée s'est poursuivie sur le toit-terrasse de l'Hôtel Aston-la Scala où son directeur Éric Trolliard avait convié pour la quatrième année consécutive les amis et partenaires de l'organisme à une soirée de soutien à la recherche sur la maladie d'Alzheimer.