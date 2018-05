Claire Keim : Son souhait le plus cher pour sa fille Uhaina !

Claire Keim sait parfaitement concilier sa vie d'actrice et sa vie privée. En couple avec l'ancien footballeur Bixente Lizarazu depuis 2006, la chanteuse de 42 ans est l'heureuse maman d'une petite Uhaina. Si elle ne chôme pas, cette dernière a pu s'entretenir avec nos confrères de Télé Star, une interview qui paraîtra lundi 21 mai 2018. Elle a notamment révélé son plus grand souhait pour sa fille de 9 ans.

"J'espère que je serais à l'U Arena et que je ne tournerai pas de nuit ! Mon mec est tellement dans sa prépa que j'ai pris mon billet direct. Cette équipe me fait rêver et j'ai tellement envie que Uhaina voit son père jouer", déclarait-elle. Le 12 juin prochain, Bixente Lizarazu sera en effet à l'U Arena pour un match spécial opposant l'équipe de France de 1998 et la sélection Fifa de la même année. Celui qui couvrira la Coupe du monde 2018 sur TF1 en profitera également pour fêter le 20 ans de la victoire des Bleus. Ce sera donc une occasion parfaite pour Uhaina d'admirer son père !

Côté professionnel, Claire Kleim est actuellement à l'affiche de la pièce de théâtre La Garçonnière. Une représentation spéciale sera d'ailleurs retransmise le 28 mai 2018 sur France 2 à partir de 21h. On retrouvera également l'actrice de 42 ans dans les séries Insoupçonnable et Infidèle (les remakes de The Fall et de Dr Foster) qui seront diffusées sur TF1.

