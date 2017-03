Claude Sarraute à l'aube de ses 90 ans : "Il m'arrive de penser au suicide"

En promotion pour son livre Encore un Instant, la talentueuse Claude Sarraute s'est confiée à nos confrères du magazine VSD, en kiosques ce mercredi 15 mars. A l'approche de son 90e anniversaire, la femme de lettres et journaliste française a une nouvelle fois évoqué son rapport au temps.

"On a tellement peur du grand âge qu'on en parle (l'antichambre de la mort) jamais. Et c'est une grave erreur. Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est le grand âge ! Tout fout le camp. Je suis menacée par le déambulateur, et je vois arriver le fauteuil roulant ! Heureusement, il y a encore la tête qui marche. C'est vrai, il m'arrive de penser au suicide", a-t-elle expliqué.

Pour autant, Claude Sarraute qui a participé à l'émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard avant de rejoindre la bande à Laurent Ruquier, ne se laisse pas abattre. Sur le ton de l'humour et avec le franc-parler qu'on lui connaît, la maman du journaliste Martin Tzara et du haut fonctionnaire Nicolas Revel ne se laisse pas faire.

"Si mes enfants m'emmerdent trop, je mettrai mon appartement en viager, j'imagine leurs têtes", a-t-elle ajouté. D'ici là, Claude Sarraute a encore le temps de continuer à nous faire rêver avec ses merveilleux romans.

Coline Chavaroche