Claudia Romani : Canon en maillot et string, à la veille d'un match de foot !

Claudia Romani est une passionnée de foot, et une fan inconditionnelle du Milan A.C ! Elle a profité d'une séance photo pour adresser ses encouragements aux Rossonero à la veille d'un match important. En maillot et string à la plage, la bombe italienne régale les amoureux du ballon rond...

Claudia Romani a été aperçue à Miami Beach ce mercredi 27 septembre. L'ex-participante de Secret Story saison 9 participait à un shooting et portait pour l'occasion un maillot du Milan A.C. et un string noir. Lunettes de soleil sur le nez et ballon aux pieds, Claudia a permis aux photographes d'immortaliser ses prouesses techniques.

Au dos de son maillot rayé étaient floqués le nom Bonucci et le numéro 19. Claudia Romani a ainsi manifesté son soutien au capitaine du Milan A.C., le défenseur central Leonardo Bonucci.