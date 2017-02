Clémence Poésy : La jeune maman brille à la Berlinale

Le Festival de Berlin, les BAFTA Awards à Londres, les imminents Oscars et César 2017 2017 à Los Angeles et Paris... quatre villes se disputent le titre de capitale de l'industrie du cinéma ! Clémence Poésy se prononce en faveur de la capitale allemande en participant à cette 67e Berlinale. L'actrice et jeune maman de 34 ans y a défendu le film Final Portrait.

Comme tous les acteurs et réalisateurs en compétition et hors compétition, Clémence Poésy s'est prêtée au jeu de la conférence de presse puis à la projection nocturne ! Ce samedi 11 février, Clémence, le réalisateur et scénariste de Final Portrait Stanley Tucci, et l'acteur Geoffrey Rush ont d'abord répondu aux questions des journalistes. En début de soirée, le trio a foulé le tapis rouge du Berlinale Palast pour une diffusion en avant-première mondiale.

Avant d'interpréter le rôle de Caroline, maîtresse du peintre Alberto Giacometti (joué par Geoffrey Rush) dans Final Portrait, Clémence Poésy s'est mise en scène dans le film Demain tout commence au côté d'Omar Sy, et la série Tunnel, création originale Canal +.

Clémence Poésy a récemment été vue au dîner des révélations des César ainsi qu'au défilé Chanel, collection Métiers d'Art Paris Cosmopolite. En fin d'année 2016, elle a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Liam.