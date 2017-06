Clémentine (Koh-Lanta) ironise sur sa défaite et se moque de ses détracteurs

Vendredi 16 juin, Clémentine a perdu face à Frédéric lors de la finale de Koh-Lanta Cambodge. Si la jeune femme a versé quelques larmes hier soir, ce samedi elle a posté un message sur Instagram montrant qu'elle ne regrette rien.

Attaquée très violemment sur les réseaux sociaux durant toute son aventure, Clémentine a fait savoir avec humour à ses détracteurs qu'elle allait encore plus les décevoir. En légende d'une photo d'elle sur les poteaux, elle a écrit : "J'ai gagné mon Koh-Lanta. À ma façon. Je passe à côté du gros lot certes [elle fait référence aux 100 000 euros, NDLR], je ne pourrai pas me refaire ma tronche de rat ou mes oeufs aux plats #dédicacesmouettes #jeneseraisjamaisprisedanslesanges #zut." Une petite gifle visant ceux qui se sont moqués de son physique.

La finaliste a ensuite eu quelques mots pour ceux qui ont préféré la soutenir et a fait part de sa joie d'avoir participé au programme : "J'ai débranché mon téléphone (comme mon cerveau) hier soir. Mais c'est avec beaucoup d'émotions que je lis tous vos messages ce matin. Je prendrai le temps de répondre promis mais je veux juste profiter de tout ça et m'en remettre. Car c'est la fin de l'aventure et c'est beaucoup de pression qui retombe. Ce secret bien gardé pendant 6 mois sur le résultat... toutes ces insultes cumulées... la notoriété... la deuxième place... Mais putain quelle TUERIE cette aventure."