EXCLU – Clémentine (Koh-Lanta Cambodge) lynchée : "Ça affecte mes proches"

Depuis le début de son aventure dans Koh-Lanta Cambodge, Clémentine est la cible de nombreuses critiques. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'hésitent pas à la qualifier de "mauvaise joueuse", mais pas seulement... En effet, les internautes ont également taclé la candidate sur son physique, allant jusqu'à la comparer à Gollum, personnage du Seigneur des Anneaux. Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Clémentine s'est exprimée sur ces nombreuses attaques.

"C'est dur..., a-t-elle concédé. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ce calvaire par rapport aux réseaux sociaux, autant d'acharnement depuis Yassin." Pour rappel, avant d'être éliminé, le candidat ne faisait pas l'unanimité auprès de ses camarades de Koh-Lanta Cambodge. Et Clémentine ne s'était pas privée de le faire savoir face caméra. "Forcément, après, les haters avaient une dent contre moi. Et ça ne s'est pas arrangé avec tout ce qui s'est passé", a-t-elle lâché.

Mais la finaliste "peut comprendre" qu'on la déteste, comme elle l'a elle-même confié : "Je dis les choses très franchement, j'emploie des gros mots, je ne suis pas la plus agréable à regarder. Vraiment, je peux comprendre." Toutefois, pas question de cautionner les mots durs et "insultants" des internautes, bien qu'elle assure ne pas être touchée. "Ça parle de politique, de racisme, ça touche ma famille, le physique... Qu'on me dise que je suis moche, que je ressemble à un rat, que je suis co***, que je suis raciste, ça ne me touche absolument pas parce que je sais qui je suis", a-t-elle lancé.

"Pendue sur la place publique"

Mais si Clémentine passe au-dessus de ces critiques-là, ses proches, eux, n'y sont pas insensibles : "Le côté qui me touche un peu plus, c'est que tous les gens que je connais, de près ou de loin, sont un peu affectés par ça et se demandent 'Mais comment va-t-elle surmonter tout ça ?' J'ai dû les rassurer maintes et maintes fois. C'est un peu difficile." Et de relativiser : "Mais les gens me connaissent, ils savent que je n'ai rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision, que ce n'est qu'un jeu."

Un brin agacée, la prof de badminton de Koh-Lanta Cambodge a estimé "embêtant" que son aventure "tourne beaucoup autour des réseaux sociaux". "On ne me parle pas de ce que j'ai clairement vécu là-bas alors que j'ai vécu un truc de dingue. Koh-Lanta, ça a changé ma vie, j'ai vécu un truc de fou et j'en suis trop fière", a-t-elle poursuivi.

Enfin, Clémentine – qui s'est incroyablement amaigrie lors de l'aventure au Cambodge – a tenu à souligner qu'elle recevait aussi du soutien de la part des téléspectateurs : "On voit beaucoup les haters, mais il y a aussi des gens qui sont complètement fans et qui comprennent tous mes choix. J'ai beaucoup plus de messages privés." "Je n'ai pas que du négatif. Heureusement d'ailleurs, sinon je pense que je serais déjà pendue sur la place publique", a-t-elle conclu, ironique.

