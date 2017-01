Clio Pajczer (TPMP) anorexique à 12 ans : "J'avais perdu 20 kilos en deux mois"

Clio Pajczer a suscité le débat dans Touche pas à mon poste sur C8 mercredi 4 janvier. Interrogée par TV Magazine dans la foulée de l'émission, la jolie trentenaire est revenue sur sa démarche injustement critiquée mais aussi sur son passé de jeune mannequin anorexique...

En effet, adepte du yoga (son livre Yoga Time sort le 19 janvier), la jeune femme de 31 ans a toujours mis un point d'honneur à dire à tous, notamment via ses photos Instagram, qu'il est important de s'accepter tel qu'on est. "Pour la nouvelle année, mon propos était de dire de s'aimer soi-même, d'avoir confiance en soi pour mieux apprécier la vie. Aujourd'hui, quand je poste toutes mes photos sur Instagram, j'ai pleinement confiance en moi", a-t-elle assuré. Et de poursuivre : "Je me sens bien dans ma peau et j'aime faire des photos un peu sexy pour mes réseaux sociaux sans apporter la moindre retouche. (...) Ce n'est pas un défaut d'avoir des bourrelets ou des grosses fesses, il faut arrêter d'insulter et de rabaisser des femmes pour ça. C'est tout."

Clio a toutefois raconté qu'elle n'avait pas toujours eu cette confiance en elle. Plus jeune, alors qu'elle se lançait dans le mannequinat, la bombe a pu souffrir du regard d'autrui. "J'avais commencé le mannequinat à l'âge de 12 ans, j'avais souffert d'anorexie parce que l'exigence était importante. J'avais perdu 20 kilos en deux mois et je les avais rapidement repris parce que j'ai des parents très attentifs. J'ai connu ce phénomène de manque de confiance en soi et cette nécessité de perdre du poids pour satisfaire les autres", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, alors que la bombe était venue parler des commentaires très sexistes qu'elle a reçus sur Instagram après la publication de photos d'elle en bikini en fin d'année, Matthieu Delormeau avait surpris les chroniqueurs et le public en critiquant lui aussi de façon tout à fait sexiste (avant de se reprendre) la démarche de sa camarade ! Une attitude qui lui a d'ailleurs valu des remontrances de la part de Cyril Hanouna.