Corinne Touzet, sa fille Jeanne : "Elle est autonome, elle se débrouille..."

Révélée par la télé, Corinne Touzet brille désormais sur les planches. L'inoubliable interprète d'Isabelle Florent dans la série Une femme d'honneur vit de sa passion : le théâtre. À 57 ans, la jolie blonde poursuit sa belle carrière sur scène, loin des plateaux de tournage.

Cet été, le grand public pourra justement la retrouver au Festival d'Avignon, où elle portera la pièce de théâtre Ce voyage en ascenseur. Corinne ne se retrouvera pas coincée avec Bradley Cooper, Chris Pine ou encore Matthew McConaughey comme elle en rêve, mais avec un homme de ménage plein de sagesse qui parviendra à apaiser la "femme de" stressée qu'elle incarne.

En promotion pour son nouveau projet, l'actrice et productrice s'est confiée aux journalistes du magazine Nous deux, en kiosques cette semaine. Celle qui est originaire du Sud-Ouest a confié son bonheur d'avoir retrouvé sa province natale, loin de l'effervescence et de l'agitation de la capitale.

"J'ai beaucoup joué à Paris depuis trois ans, mais je suis revenue vivre dans le Sud l'été dernier, car c'est vraiment devenu nécessaire à mon équilibre", a-t-elle déclaré. Si Corinne Touzet aspire désormais au calme et à la sérénité, sa fille Jeanne Sieja a pris le relais. La jolie blonde de 23 ans poursuit son chemin tambour battant.

"Elle a choisi d'être styliste et la savoir heureuse est plus important que ma propre réussite. Jeanne est autonome, elle a son petit appartement et même si elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi, je sais qu'elle se débrouille. Bien sûr, comme tous les parents, j'ai dans la tête une petite musique qui se demande si tout va bien pour elle, mais disons que je suis à 90% rassurée", a-t-elle ajouté au sujet de sa fille, qui relate son joyeux quotidien sur les réseaux sociaux. Et à en juger par les photos qu'elle publie sur sa page Instagram, l'apprentie modeuse nage dans le bonheur !

Coline Chavaroche