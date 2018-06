Cristina Cordula amoureuse : Ses secrets pour un mariage réussi !

Le 25 juin 2018, Cristina Cordula lancera sa nouvelle émission Mission Mariage sur M6 à 21h. En pleine promotion, la célèbre présentatrice des Reines du shopping est revenue sur son union avec l'homme d'affaires Frédéric Cassin en 2017 lors d'une interview pour Télé Loisirs. Comblée et folle amoureuse, elle a même dévoilé ses petits secrets pour un mariage qui dure.

Quand on lui a demandé si le mariage tuait les couples, Cristina Cordula a répondu avec vivacité : "Pas du tout ! Et puis, on a vécu en concubinage pendant quatre ou cinq ans avant de se marier. Après, il suffit de ne pas changer. Ce n'est pas parce qu'on est marié. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'il faut prendre des mauvaises habitudes." Affirmant que le mariage "est un jour important", l'animatrice de 53 ans ans a conclu ensuite : "Il faut continuer à être généreux, faire des surprises, passer des moments sympas, être dans la séduction, prendre soin de soi. Et surtout, se dire que dans la vie, rien n'est jamais acquis."

Dans Mission Mariage, Cristina Cordula viendra en aide à des couples qui s'apprêteront à se marier mais qui ont rencontré des obstacles durant l'organisation de l'événement. La présentatrice de M6 aura pour mission de régler tous les problèmes pour que le mariage se déroule parfaitement bien.

