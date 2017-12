Cristina Cordula, avec Cyril Hanouna et son mari : Sublime en rouge pour un gala

Samedi 2 décembre 2017, Cristina Cordula et Cyril Hanouna se sont retrouvés dans le cadre magnifique du pavillon d'Armenonville, à la lisière du bois de Boulogne à Paris. La star de la mode et du relooking de la chaîne M6 et le taulier de C8 sont venus soutenir le beau projet de l'Institut Rafaël, maison de l'après-cancer, qui se construit à Levallois-Perret.

Sublime (à prononcer avec un fort accent brésilien) dans une robe rouge et des boots noires, Christina Cordula était accompagnée de l'homme d'affaires Frédéric Cassin qu'elle a épousé cet été à Capri. Le couple nous a fait le plaisir de prendre la pose pour notre objectif comme les nombreux invités de cette soirée caritative autour du beau projet du docteur Alain Toledano, président de l'Institut Rafaël. Pour soutenir ce futur lieu de soins qui accompagnera les patients dans leur retour à une vie normale, de nombreuses personnalités politiques comme Hervé Morin, président de la région Normandie, Nicole Guedj, secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, l'ambassadrice d'Israël en France Aliza Bin-Noun, ou encore Nicolas Escoulan, ancien journaliste devenu en juillet conseiller chargé de la communication auprès du secrétaire d'État Benjamin Griveaux. Nicolas Escoulan était une nouvelle fois accompagné de son amie Claire Chazal qui fait les beaux jours de FranceInfoTV le week-end avec son émission de décryptage, Soyons Claire.

S'étaient jointes à eux des personnalités du cinéma comme Elsa Zylberstein et les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache (qui cartonnent avec Le Sens de la fête), mais aussi Mathilde Favier, qui s'occupe des relations publiques de la maison Dior, Marc Menesguen, directeur général de la Division Produits Grand Public de L'Oréal, la galériste ukrainienne Taisiya Savchuk, le comte Philippe de Mormont, l'avocat Pierre-François Veil, fils de la regrettée Simone Veil, et son épouse Barbara Rosnay, ainsi que les sportifs Jean-Marc Mormeck et Cyril Benzaquen.

Une partie de l'équipe médicale du futur Institut Rafaël était présente autour de son président, comme les docteurs Éric Sebban, chirurgien cancérologue, et Hana Lamallem, oncologue radiothérapeute. Alain Toledano a enfin pu compter sur la présence du professeur David Khayat, chef du service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dont le plus célèbre patient est bien sûr Johnny Hallyday.

Encore en travaux, l'Institut Rafaël doit ouvrir ses portes dans 122 jours. Trois mots clés résument cette initiative unique en Europe : soins, recherche et enseignement. "L'Institut Rafaël permettra à des milliers de patients et à leurs accompagnants de relever le défi de l'après-cancer pour préparer un retour à une vie normale, peut-on lire sur son site officiel. Nous proposons de leur offrir des programmes de réhabilitation personnalisés qui, aux yeux de la médecine moderne, n'ont rien de superflu."