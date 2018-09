Cristina Cordula nostalgique : Sa magnifique photo de ses années mannequin

Depuis le 27 août 2018, Cristina Cordula présente la nouvelle saison des Reines du shopping, diffusée du lundi au vendredi à 17h20, sur M6. Si elle a bien commencé sa rentrée, l'animatrice de 58 ans reste toujours active sur les réseaux sociaux. Elle s'y est d'ailleurs montrée une nouvelle fois nostalgique et a encore charmé les internautes.

C'est sur son compte Instagram (désormais privé) que Cristina Cordula s'est remémoré ses années mannequin en publiant un portrait magnifique datant de plusieurs années. Sur l'image, on retrouve la femme de Frédéric Cassin parfaitement bien coiffée, avec de grosses boucles d'oreilles. Sa mise en beauté était finalisée par un rouge à lèvres pétant. "Tout est possible avec un peu de rouge à lèvres et du champagne", a-t-elle écrit pour légender son post.

Totalement sous le charme, les internautes n'ont pas été avares de compliments. "Magnifique ! Vous n'avez pas changé. Toujours aussi rayonnante" ; "Mon Dieu ce que tu es belle" ; "Trop canon de la bombe ma chérie", peut-on lire dans les commentaires.