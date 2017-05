Cyril Hanouna : "Les déclarations des intervenants du Refuge sont incohérentes"

10 jours après son canular jugé homophobe et alors que certaines accusations semblent de moins en moins cohérentes, Cyril Hanouna exprime ses regrets et ses doutes dans une interview accordée au JDD.

Si "avec le recul" le trublion de C8 confesse que "ce canular qui a blessé n'aurait pas dû être", l'animateur de Touche Pas à Mon Poste n'en est pas moins en colère. "Certains médias se sont précipités sans discernement, ni vérification, pour me caricaturer en être sectaire ou homophobe. Ces accusations sont aussi graves qu'infondées", se justifie-t-il. Baba ne manque pas de rappeler que tous ses proches et les gens avec qui il travaille sont issu de la diversité et qu'ils partagent tous "les valeurs de tolérance et de respect".

Mais l'homme fort de C8 ne manque pas de faire remarquer les nombreuses "zones d'ombres" pointées du doigt par une enquête publiée par BuzzFeed en fin de semaine. En effet le site a révélé que les affirmations des différents intervenants de l'association Le Refuge étaient pour le moins incohérentes. Alors qu'un membre de l'association affirme avoir eu en ligne un des jeunes hommes piégés qui lui aurait confié avoir été mis à la porte de chez lui par ses parents, BuzzFeed affirme qu'aucun des 7 profils piégés dans l'émission ne correspond à ce témoignage.

L'animateur confirme au JDD qu'il a "tenté de contacter ce jeune homme pour lui venir en aide, pas l'intermédiaire de Nicolas Noguier, président du Refuge". Et il affirme : "A ce jour, non seulement je n'ai aucune nouvelle de lui, mais plus inquiétant encore, nous constatons que les déclarations des intervenants du Refuge sont soit divergentes soit... incohérentes".

Au cas où le témoignage de ce jeune homme - annoncé dans "un état de détresse morale épouvantable" - serait avéré, Hanouna promet de tout mettre en oeuvre pour lui venir en aide et se dit même prêt à le rencontrer.

Le chef de bande TPMP n'oublie pas de préciser qu'en 5 ans et plus de 1000 émissions il a "dû connaître une huitaine de dérapages". Mais il ne compte pas pour autant arrêter de diffuser l'émission en direct, ce qui "donne sa vérité à un programme" et grace auquel il se met "à nu" tous les soirs.