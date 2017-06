Élodie Frégé et Cyril Mokaiesh, duo amoureux et en apesanteur pour "Houleux"

On les avait laissés tendrement complices, elle lovée sur son épaule, dans les tribunes de Roland-Garros. Élodie Frégé et Cyril Mokaiesh officialisaient alors leur histoire d'amour. Une idylle qui a démarré autour de la musique, il y a quelques années, et d'un duo qui prend forme aujourd'hui.

Révélation de la nouvelle scène française, Cyril Mokaiesh s'est offert l'ex-gagnante de la Star Academy et jurée de la Nouvelle Star pour son nouveau single Houleux. Un clip, réalisé par Alexandre Forge, est venu habiller ce morceau, peinture poétique de notre monde vu par un couple solaire. Devant la caméra, les tourtereaux s'envoient en l'air au sens figuré et apparaissent en apesanteur dans une ambiance de big bang onirique. "J'étais tombé sur un documentaire à la télévision sur la chute libre sous-marine. J'avais envie que cette chanson soit une chute dans le vide avec l'idée que l'on peut toujours faire des rencontres", a expliqué le chanteur au HuffPost.

À 32 ans, Cyril Mokaiesh est encore méconnu du grand public. Certains le connaissent en tant qu'ex-tennisman, puisqu'il fut champion de France junior à 18 ans. Mais c'est vers la musique qu'il se tourne, d'abord avec groupe de rock Mokaiesh créé en 2007, puis en solo à partir de 2010 avec notamment quatre albums dont le dernier, Clôture, où il chante notamment en duo avec sa compagne à la ville Élodie Frégé et avec Bernard Lavilliers. "Nous ne cachons pas notre belle histoire, mais nous ne voulons pas la mettre en avant, avait-il révélé en janvier dernier au Parisien. On se connaît depuis 2011. J'avais invité Élodie à partager une reprise de Bashung dans Taratata. Elle m'a toujours inspiré quelque chose de très touchant."

Après Houleux, nos deux adorables amoureux se retrouveront, cette fois pour le compte d'Élodie Frégé et son nouvel opus. Son petit ami lui a écrit une chanson d'amour intitulée L'Été à Paris que le duo avait même joué lors d'un concert en février à la Maroquinerie (Paris).