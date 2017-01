Daisy Lowe : Canon en maillot pour des fêtes ensoleillées

Cette année encore, Daisy Lowe a participé au LOVE Advent, édition 2016. Le magazine LOVE vient de dévoiler le dernier bonus de son calendrier de l'Avent. Daisy se met en scène dans une vidéo filmée à l'hôtel Batty Langley, à Londres. Pour réaliser son numéro de charme, le mannequin de 37 ans a enfilé un maillot de bain noir Agent Provocateur (qu'elle retire à la fin de la vidéo) et s'est glissé dans la baignoire de la chambre d'hôtel.

Sa dernière mission mode de 2016 accomplie, mademoiselle Lowe a quitté la Grande-Bretagne et atterri à Miami. La fille du chanteur et musicien Gavin Rossdale (ex-mari de Gwen Stefani) et Pearl Lowe y a été aperçue ce mardi 3 janvier, vêtue d'un bikini Agent Provocateur et profitant d'un après-midi ensoleillé. Daisy s'est baignée avant de regagner le sable.

Miami se dispute avec la ville d'Aspen et l'île de Saint-Barthélemy le titre de destination de vacances d'hiver préférée des stars ! Les top models Doutzen Kroes et Cindy Crawford, l'actrice Heather Graham et l'ex-star de télé-réalité Kelly Bensimon y ont récemment été photographiés. Toutes ont choisi de faire le plein de soleil pour commencer 2017, le teint hâlé.