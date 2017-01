Georgia May Jagger en pyjama et lingerie : Journée au lit pour la bombe

En 2016, Georgia May Jagger a ajouté à son portfolio plusieurs campagnes publicitaires et parutions dans la presse. Elle a conclu l'année au Ritz, à Paris, en défilant pour Chanel et sa nouvelle collection Métiers d'art.

Plus discrète que les omniprésentes Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid, la jolie blonde de 24 ans pourrait en 2017 se révéler à un public encore plus large. Purepeople surveillera avec attention ses faits et gestes...