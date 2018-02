Dakota Johnson, Jamie Dornan... Ils racontent leur pire/meilleure Saint Valentin

S'il y a bien un film taillé pour la Saint-Valentin en ce moment dans nos salles obscures, c'est Cinquante nuances plus claires, troisième opus de la franchise Fifty Shades. À l'occasion de leur venue en France pour l'avant-première mondiale de cet ultime volet érotique, nous avons rencontré le cast de Fifty Shades Freed et leur avons demandé quelle avait été leur pire et leur meilleure Saint-Valentin.

Pêle-mêle, nous avons eu le droit aux huîtres pas fraîches d'E.L. James, la touche romantique du séduisant Eric Johnson, le cadeau-surprise de Liam Payne à sa chérie Cheryl Cole, l'hilarant raté de Jamie Dornan aka le pyromane ou encore la première love story de Dakota Johnson.

Retrouvez leurs croustillantes anecdotes dans la vidéo ci-dessous. Et bonne Saint-Valentin !