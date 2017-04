Dalida : Orlando ouvre sa garde-robe à Fanny Ardant et Jean Paul Gaultier

Pour le trentième anniversaire de la disparition de Dalida, le musée Galliera consacre une sublime exposition à la garde-robe de la chanteuse. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ses plus belles tenues de scène, notamment les costumes paillettes et disco imaginés par Michel Fresnay, ainsi que son vestiaire quotidien et ses somptueuses robes de soirées signées Carven, Balmain, Yves Saint Laurent ou encore Jean-Claude Jitrois.

Un événement très attendu par les fans de la chanteuse au destin maudit, qui n'aurait pas été possible sans la donation de son frère et ancien manager Orlando. Ce dernier était justement présent ce mardi 25 avril lors du vernissage de l'exposition, auquel assistaient aussi la belle Fanny Ardant et la chanteuse Caroline Loeb à qui l'on doit l'inoubliable C'est la ouate.

Le couturier Jean-Claude Jitrois était aussi de la partie, de même que son confrère Jean Paul Gaultier, venu avec son ancien mannequin Frédérique Lorca. Ces derniers ont posé avec le romancier Jean Teulé. La comédienne suisse Anne Richard et Fabien Lecoeuvre, chroniqueur dans l'émission Il en pense quoi Camille ? avaient aussi fait le déplacement, de même que Bertrand Delanoë et le producteur Gilbert Coullier avec sa femme Nicole.

Enfin, la directrice générale d'Unifrance Isabelle Giordano et Max Guazzini, directeur général des Barbarians français, comptaient aussi parmi les invités, à l'instar de Sylvie Rousseau, directrice générale de la maison Dior, l'attaché de presse VIP Dominique Segall ainsi que la femme du célèbre médecin Frédéric Saldman, Marie.

L'exposition se tiendra jusqu'au 13 août prochain au musée de la Mode de la ville de Paris, situé dans le 16e arrondissement de la capitale.

Coline Chavaroche