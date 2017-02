DALS, le grand show : Le duo Baptiste Giabiconi/Maxime Dereymez enflamme Twitter

Samedi 4 février 2017, TF1 proposait une soirée exceptionnelle. Pour la première fois, la captation d'un show de la tournée de Danse avec les stars était proposée aux téléspectateurs, en direct du Zénith d'Auvergne de Cournon, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. A cette occasion Sandrine Quétier et Laurent Ournac étaient aux commandes de l'émission et les membres du jury Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot ont répondu présent afin de s'affronter.

Chacun était à la tête d'une équipe de trois couples et devait obtenir le plus de points possible pour remporter la compétition. Si Baptiste Giabiconi n'a pas permis à la star de la comédie musicale Saturday Night Fever d'accéder à la première position (la team Jean-Marc Généreux a gagné), il a enflammé la piste de danse torse nu avec Candice Pascal lors de son tango sur le titre I Can't Feel My Face. Mais pas que !

Comme l'avait annoncé le site Public en exclusivité, le protégé de Karl Lagerfeld a partagé un duo avec Maxime Dereymez lors du medley dédié à Michael Jackson. Et comme vous pouvez le (re)voir avec la vidéo disponible dans notre diaporama, la température est montée d'un cran. Déhanchés sexy sans chemise, regards de braise... le danseur professionnel et Baptiste Giabiconi ont tout donné afin d'offrir une prestation digne de ce nom.

Et ça a fonctionné puisque les internautes étaient sous le charme. "La danse de Baptiste et de Maxime elle donne chaud", "Le duo Baptiste/Maxime je valide! Pensez y pour la prochaine saison, des couples de mêmes sexes ça peut fonctionner large!!", "Maxime et Baptiste qui dansent c'était trop hot", "Baptiste Giabiconi et Maxime Dereymez en même temps c'est la mort de mes yeux", a-t-on notamment pu lire sur Twitter.