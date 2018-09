Damien Chazelle : Le réalisateur de "La La Land" s'est marié

L'auteur de Whiplash et La La Land, le cinéaste franco-américain Damien Chazelle a épousé sa compagne de longue date, Olivia Hamilton. Selon le site américain Us Weekly, le mariage s'est déroulé à Point Dume à Malibu ce week-end.

Le couple s'est fiancé en octobre 2017 au même endroit. À l'époque, Olivia Hamilton – diplômée de la prestigieuse université de Princeton, elle a fait une apparition dans La La Land –, avait posté une photo de sa bague sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tôt, Damien Chazelle devenait à 32 ans le plus jeune artiste à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur pour La La Land. À la fin de son discours, il remerciait ainsi sa compagne : "Pour finir, je voudrais remercier Olivia, mon amour, assise juste là. C'est un film qui parle d'amour et j'ai eu assez de chance pour tourner amoureux en le faisant. Tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi que tu sois là pour partager ça avec moi."

Damien Chazelle est devenu célèbre avec son deuxième long métrage, Whiplash. Le film a reçu le Grand prix et le Prix du Jury au Festival du film américain de Deauville en 2014. Deux ans plus tard, La La Land confirme brillamment l'essai. Dans cette comédie musicale multirécompensée, il dirige Emma Stone (sacrée meilleure actrice aux Oscars) et Ryan Gosling. Ce mardi 25 septembre 2018, Gosling sera sur le plateau de Quotidien (TMC) pour défendre First Man : Le premier homme sur la Lune, nouveau film de Chazelle, dans lequel il donne la réplique à Claire Foy. Ce biopic de Neil Armstrong, présenté fin août à la Mostra de Venise, sort le 17 octobre sur nos écrans.