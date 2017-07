Damien Sargue : Nouvelles photos touchantes de son mariage avec Emilie

Damien Sargue plane sur son petit nuage. Samedi 15 juillet, le chanteur de 36 ans a épousé sa compagne de longue date, Emilie. Entourés de leurs proches, l'artiste révélé dans la comédie musicale Roméo et Juliette et la danseuse professionnelle se sont unis lors d'une cérémonie privée et très intimiste dont de nouvelles photos ont été révélées.

Actif sur Instagram, le marié s'est ainsi emparé de son compte dimanche pour dévoiler deux clichés dans un même diaporama. Sur le premier, en noir et blanc, Damien Sargue jette un regard très tendre à la mère de sa fille Billie-Rose (née en 2014). Emilie s'y dévoile sublime dans une robe décolletée à fines bretelles. Sur la seconde, le couple est vu en train de s'embrasser. La photo a probablement été capturée après un discours des mariés, Emilie tenant entre ses mains un micro. "C'était hier... mon amour, mon ange... pour toujours Photo: @stefan_sn", a écrit Damien Sargue en commentaire.