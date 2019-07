Daniel Ducruet : Son fils Michaël, très amoureux, présente sa belle Oriana

Les amours des hommes Ducruet se portent bien : outre Louis (26 ans), fruit de ses amours passées avec Stéphanie de Monaco, qui s'apprête à épouser sa fiancée Marie Chevallier, Daniel, qui a eu Michaël de sa relation dans les années 1980 avec Martine Malbouvier, s'est en effet marié en troisièmes noces en juin 2018 avec sa jeune compagne Kelly Marie Lancien. Celle-ci lui a donné une fille, Linoué (6 ans), que sa demi-soeur Pauline Ducruet adore, de toute évidence. Tout ce petit monde s'entend effectivement à merveille, comme en témoignait mardi 18 juin 2019 la belle réunion de famille qui avait lieu à Paris pour la présentation de la première collection d'Alter Designs, la marque unisexe lancée par la fille de la princesse Stéphanie.

"Que ce soit avec Martine comme avec Stéphanie, on reste une famille, assurait Daniel Ducruet l'an passé auprès de nos confrères de Gala, dans une interview accordée peu après son mariage avec Kelly. Même si les enfants sont grands, on continue de fêter les anniversaires par exemple. Elles savent que je serai toujours là pour elles, et inversement. On a fait nos enfants dans l'amour et ça, c'est plus fort que tout. c'est le ciment de notre relation."