Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet : Les ex réunis par et pour Pauline

Pour les grands débuts de Pauline Ducruet en tant que créatrice de mode, sa famille a décrété l'union sacrée : à La Cartonnerie à Paris, où avait lieu mardi 18 juin 2019 la présentation de la première collection de sa marque de vêtements unisexe Alter Designs, la princesse Stéphanie de Monaco, présente avec son fils Louis Ducruet et sa fille Camille Gottlieb, retrouvait ainsi son ex-mari Daniel Ducruet, père de Pauline (24 ans) et Louis (25 ans). Des retrouvailles marquées par de cordiales bises et quelques photos de groupe.

Très émue par la présence conjointe de ses deux parents, qu'elle a étreints à tour de rôle en écrasant quelques larmes, Pauline Ducruet, 24 ans, a longuement posé pour les photographes avec tout son petit monde : car Daniel Ducruet n'était pas venu seul, mais avec sa mère Maguy, sa femme Kelly, qu'il a épousée en troisièmes noces en juin 2018, et leur fille Linoué, 6 ans, dont Pauline est très proche ! La princesse Stéphanie a d'ailleurs posé avec cette dernière juste devant elle et observé avec tendresse les embrassades de sa fille avec sa grand-mère paternelle.

Bientôt 25 ans après leur éphémère mariage (1995-1996), Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet continuent d'entretenir de bons rapports, comme ce dernier l'évoquait auprès de nos confrères de Gala l'an dernier, quelques jours après son union avec Kelly Lancien : "Que ce soit avec Martine [Malbouvier, la mère de son fils aîné, Michaël, NDLR] comme avec Stéphanie, on reste une famille. Même si les enfants sont grands, on continue de fêter les anniversaires par exemple. Elles savent que je serai toujours là pour elles, et inversement. On a fait nos enfants dans l'amour et ça, c'est plus fort que tout. C'est le ciment de notre relation", assurait-il. Bien que les occasions publiques de réaffirmer cette belle entente demeurent exceptionnelles, elles n'en sont que plus remarquables, comme en février dernier à l'occasion du festival de cirque New Generation ou en mars 2018 pour la participation de Pauline au Rallye Aïcha des Gazelles.

Très bientôt, ce sera au tour de leur fils Louis Ducruet de les réunir à nouveau, à l'occasion de ses noces avec sa fiancée Marie Chevallier, le dernier week-end de juillet en principauté. Le jeune Monégasque bénéficie lui aussi du soutien de ses deux parents dans ses activités. Associé avec Daniel Ducruet dans sa société de rénovation dans le bâtiment, Louis, membre du staff de l'AS Monaco, fait depuis peu équipe aussi avec sa mère la princesse Stéphanie pour le foot féminin au sein du club du Rocher : la section féminine a en effet annoncé mardi 18 juin que la soeur cadette du prince Albert II avait accepté d'en devenir la présidente d'honneur et d'y apporter "un véritable accompagnement sur les futurs développements du club" simultanément à la nomination de son fils comme ambassadeur.