Pauline Ducruet en pleurs avec son père Daniel, devant sa femme et ses enfants

Un an et demi après "le premier jour du reste de sa vie", son diplôme en poche après deux années d'études à la Parsons School of Design de New York, la date du mardi 18 juin 2019 était marquée d'une pierre blanche dans l'agenda de Pauline Ducruet : ce jour-là, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco révélait la première collection de vêtements de la marque de prêt-à-porter unisexe, Alter Designs, qu'elle a créée.

"C'est aujourd'hui le jour pour lequel j'ai travaillé pendant un bon bout de temps, ça n'a pas été de tout repos. J'ai beaucoup douté, j'ai été dure envers moi-même, mais aujourd'hui il n'en est plus question : aujourd'hui, c'est le jour où mon rêve devient réalité ! J'ai toujours voulu créer et vous allez aujourd'hui avoir un aperçu de ce qui se passe dans ma petite cervelle. C'est un euphémisme de dire que je suis stressée et excitée, mais c'est tellement bon !", a écrit la modeuse monégasque de 24 ans à quelques heures du défilé qu'elle organisait à La Cartonnerie, dans le 11e arrondissement de Paris.

Lorsque le moment est venu, tous ses proches étaient présents dans la capitale pour lui apporter leur soutien et partager l'émotion de cet événement fondateur. Véritable modèle et source d'inspiration avec laquelle elle est fusionnelle, sa mère la princesse Stéphanie de Monaco, qui l'a embrassée avec émotion, était là, tout comme son frère Louis Ducruet et sa soeur Camille Gottlieb – sa "fan #1", comme elle s'est elle-même qualifiée en disant toute sa fierté dans une story Instagram. Même sa cousine Charlotte Casiraghi se joignait à eux !