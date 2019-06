Charlotte Casiraghi-Rassam : Première sortie sans Dimitri depuis leur mariage

À peine mariée et déjà de retour pour soutenir sa famille. Charlotte Casiraghi, 32 ans, a épousé le producteur de cinéma français Dimitri Rassam, 37 ans, samedi 1er juin à Monaco. La fille de la princesse Caroline de Hanovre et de Stefano Casiraghi n'a apparemment eu droit qu'à une courte lune de miel puisqu'elle était présente à Paris, mardi 18 juin, pour le premier défilé d'Alter Designs, la toute nouvelle marque dont sa cousine Pauline est la créatrice.

Elle l'avait annoncé sobrement mardi 18 juin : Pauline Ducruet se lance dans la mode. La fille de Stéphanie de Monaco a en effet posté un message sur Instagram pour dévoiler au reste du monde la création de sa propre marque de vêtements unisexe, Alter Designs : "Aujourd'hui est un jour que j'attendais depuis longtemps, et le voyage a été mouvementé. Beaucoup de doute et de rudesse envers moi-même, mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour cela, car aujourd'hui, mon rêve devient réalité. J'ai toujours voulu créer et, aujourd'hui, vous aurez enfin un aperçu de ma vision. C'est un euphémisme de dire que je suis stressée et excitée, mais ça fait tellement de bien."

C'est donc dans le cadre de la Fashion Week de Paris que la jeune Monégasque de tout juste 25 ans a présenté sa première collection unisexe (printemps-été 2020). Et, pour l'occasion, toute sa famille avait fait le déplacement, dont sa sublime cousine, Charlotte Casiraghi-Rassam. Il faut dire que la soeur de Pierre et Andrea est une véritable fashionista. Elle joue les égéries depuis de nombreuses années pour les plus grandes marques, Mont Blanc et Gucci entre autres, et qu'elle était particulièrement proche de Karl Lagerfeld.

Et c'est en solo que la maman de Raphaël (5 ans) et Balthazar (8 mois) est venue soutenir Pauline. Concentrée au premier rang du défilé, entourée de Camille Gottlieb, Louis Ducruet et la princesse Stéphanie de Monaco, l'ex de Gad Elmaleh était rayonnante dans un jean troué et un simple T-shirt blanc, un look casual chic qui lui allait à merveille, comme toujours.