Daniel Ducruet : Pour son 54e anniversaire, Pauline sort les photos d'archives

C'est un peu une tradition personnelle : quand arrive l'heure d'un anniversaire, qu'il s'agisse de ses ami(e)s, de ses frère et soeur, de sa mère la princesse Stéphanie de Monaco ou d'elle-même, Pauline Ducruet prend un malin plaisir à exhumer des photos souvenirs. Son père, Daniel Ducruet, n'y a pas coupé le 27 novembre 2018, jour de ses 54 ans.

Puisqu'elle ne publie plus guère, dans la timeline de son compte Instagram, d'autres images que ses instantanés mode, qui surgissent toujours par trois depuis des mois, c'est en story que ces images très personnelles ont fait leur apparition, le jour J. Pauline a d'abord produit une photo assez récente, prise en mars dernier lorsque Daniel était venu, avec sa mère Maguy, sa compagne Kelly (devenue depuis sa femme) et leur fille Linoué, lui souhaiter bonne chance au départ du 28e Rallye Aïcha des Gazelles, retrouvant par la même occasion la princesse Stéphanie, son ex-femme, avec qui il est resté en bons termes. Une photo d'enfance a suivi, flanquée d'un immense "Je t'aime", représentant Pauline et Louis Ducruet - alors âgés respectivement de 8 et 10 ans - avec leur papa dans les tribunes du tournoi de tennis de Monte-Carlo en 2003. Dans le même style, la jeune femme est enfin remontée encore un peu plus loin pour exposer une troisième image encore plus ancienne, réalisée lors d'une séance piscine. "Daddy", a-t-elle simplement écrit dans un style pop. Un daddy arborant un sourire irrésistible.

Si sa vie sentimentale a été mouvementée, Daniel Ducruet n'en est pas moins, aujourd'hui, un homme comblé. Marié une première fois dans les années 1980 et par ailleurs père d'un beau grand garçon de 26 ans, Michaël, carabinier du Prince à Monaco et issu de sa relation avec Martine Malbouvier, il a convolé cette année en troisièmes noces, épousant au mois de juin sa compagne de longue date, Kelly Marie Lancien (37 ans). C'est son frère Alain, adjoint au maire de Beausoleil (Alpes-Maritimes) qui a officié pour l'union civile, une semaine avec le mariage religieux à Monaco en présence de Louis - qui est partenaire en affaires avec son père - et Pauline. Quelques jours plus tard, il confiait au magazine Gala que tous les chapitres de sa vie cohabitent à merveille : "Que ce soit avec Martine comme avec Stéphanie, on reste une famille. Même si les enfants sont grands, on continue de fêter les anniversaires par exemple, déclarait-il. Elles savent que je serai toujours là pour elles, et inversement. On a fait nos enfants dans l'amour et ça, c'est plus fort que tout. c'est le ciment de notre relation", assure-t-il.