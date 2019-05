Daniel Lévi toujours en chimio : "J'ai perdu 20 kilos"

Dans l'édition du 22 mai 2019 du magazine Ici Paris, Daniel Lévi évoque son combat contre le cancer. Le chanteur de 57 ans, hospitalisé en novembre dernier et qui avait révélé sa maladie en avril, poursuit la chimiothérapie, mais compte bien remonter sur scène.

Daniel Lévi donne aujourd'hui des nouvelles rassurantes sur sa santé, mais ne cache rien des étapes qu'il lui reste à franchir pour se considérer comme guéri. "Je suis en très bonne voie. Je suis encore en chimio, mais plus light que celle que j'avais commencée. (...) C'est un traumatisme psychologique, mais j'en parle aujourd'hui avec le sourire et la joie d'être là. Je suis un miraculé", confesse-t-il. Le sympathique chanteur, qui avait précédemment évoqué "un truc au côlon", a vécu l'enfer : coma, reins et poumons à l'arrêt, oedèmes... "J'ai été dans un état critique. Je ne marchais plus, je ne mangeais plus, je ne respirais que très difficilement", se souvient-il.

Alors qu'il doit remonter sur la mythique scène parisienne de l'Olympia le 6 juin, Daniel Lévi veut aller de l'avant. "Je vois une phoniatre pour ma voix. Le traitement a grignoté les muqueuses autour des cordes vocales. Il faut remuscler. J'ai perdu 20 kilos. Mais je suis un performer. La scène est un lieu où les forces sont décuplées !", jure-t-il. Pour l'aider à traverser cette épreuve de la vie, l'ancien interprète de Moïse dans la comédie musicale culte Les Dix Commandements peut notamment compter sur sa femme et productrice, Sandrine. "J'ai trouvé en elle une femme exemplaire. Une véritable épouse", dit-il.

Malheureusement, le chanteur vit à Marseille et cela le tient assez éloigné de ses enfants, qui vivent à Paris : Abel (25 ans), né d'une précédente relation, ainsi que Rephael (20 ans) et Rivka (14 ans), nés de son précédent mariage.

Thomas Montet

