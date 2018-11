Danse avec les stars 9 : Iris Mittenaere et Anthony Colette tous deux blessés

Ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre à la victoire finale dans Danse avec les stars 9 sur TF1, les comédiens Héloïse Martin et Clément Rémiens, le mannequin Terence Telle et notre ex-Miss Univers 2016 Iris Mittenaere sont remontés à bloc et enchaînent les entraînements ! Malheureusement, les blessures s'enchaînent elles aussi...

Ce 13 novembre 2018, durant une nouvelle journée d'entraînements, la belle Iris a dévoilé sur ses réseaux sociaux qu'elle s'était blessée à quatre jours du prochain prime. Dans une story Instagram où l'on voit sa main maintenue par un strapping et l'épaule de son partenaire Anthony Colette dans le même état, la belle qui perd beaucoup de poids à cause de l'émission a écrit : "On a testé de nouveaux portés... Bon bah c'était peut-être pas une bonne idée, les nouveaux portés." Aïe !

Dans ce contexte, le prochain numéro de Danse avec les stars devrait représenter un véritable challenge pour nos célébrités puisque Héloïse Martin et Christophe Licata ont eux aussi connu quelques petites déconvenues... Affaire à suivre !

Danse avec les stars 9, c'est samedi à 21h sur TF1 !