Danse avec les stars : L'animatrice qui a refusé de succéder à Sandrine Quétier

Le 22 septembre 2018, Laurence Boccolini sera de retour sur TF1 avec Le Grand Concours des animateurs. Elle succède ainsi à Carole Rousseau, qui animait le programme depuis 2003. À cette occasion, la belle blonde de 55 ans a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs. Après être revenue sur ses soucis de santé, celle qui officie également sur Europe 1 a fait un révélation de taille.

La maman de Willow (4 ans) a admis qu'après le départ de Sandrine Quétier du groupe TF1 en décembre 2017, la première chaîne l'avait approchée pour prendre les rênes de Danse avec les stars 9. "C'est vrai que j'ai refusé d'animer Danse avec les stars quand on me l'a proposé en avril, après le départ de Sandrine Quétier. C'est un magnifique programme mais je ne pense pas qu'il me corresponde. Je savais que je n'aurais pas été heureuse."

C'est donc vers Camille Combal que TF1 s'est tournée et l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a accepté la proposition. Il sera épaulé par la belle Karine Ferri. Laurence Boccolini a préféré animer Big Bounce Battle, un concours de trampoline. Elle sera pour l'occasion en duo avec Christophe Beaugrand : "J'ai envie de faire des choses différentes. L'idée de m'amuser avec Christophe m'a éclatée. Et on y va totalement à l'aveugle."

L'intégralité de l'interview de Laurence Boccolini est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 17 septembre 2018.