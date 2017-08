Danse avec les stars : La leçon de deux stars du show pour Laurent Voulzy

En commentaires, les internautes semblent conquis par ce tuto vidéo. "Quelle belle idée !", "Moi aussi j'aimerais danser avec eux", "Génial ce tuto, merci Laurent, Denitsa et Maxime", "On adore DALS, on adore Spirit of Samba, alors on adore la vidéo", peut-on lire.

Une collaboration inattendue, tout comme celle du chanteur avec Chyler Leigh. La jeune femme de 35 ans, connue pour avoir incarné jusqu'en 2012 le rôle de Lexie Grey dans Grey's Anatomy, fait une apparition dans le clip de Spirit of Samba. Avant Laurent Voulzy, l'actrice avait déjà été aperçue dans le clip Tainted Love de Marilyn Manson pour la bande originale de Sex Academy. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre Chyler Leigh et les danseurs de DALS, l'interprète de Derniers baisers met la barre haut...