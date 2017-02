Dany Boon dépassé par ses 2 ados Mehdi et Noé ? "Non, j'ai une belle relation"

Tout réussit à Dany Boon ! La star de 50 ans doit être fière que sa dernière réalisation, RAID Dingue, fasse un très beau démarrage (181 139 spectateurs pour son jour de sortie le 1er février), meilleur que celui de son précédent film, Supercondriaque. Mais celui qui a annoncé qu'il ne ferait plus de one-man-show et se prépare déjà pour son prochain long métrage (Une jolie Ch'tite famille) est avant tout aux anges grâce à sa famille. Très proche de sa maman Danièle, très amoureux de son épouse Yaël, il est aussi un papa heureux de cinq enfants Eytan, 11 ans, Elia, 9 ans, et Sarah, 6 ans – qu'il a eus avec Yaël –, Mehdi, 19 ans, né d'une première union, et Noé, 17 ans, dont la mère est Judith Godrèche. Dans Thé ou café le 4 février sur France 2, l'acteur musclé parle plus précisément de sa relation avec ses deux aînés.

"Vous vous sentez dépassés par vos ados ?" lui demande l'animatrice Catherine Ceylac. Dany Boon répond : "Non j'ai une belle relation avec eux. Il y a un moment où c'était compliqué de les voir. Ils ne voulaient pas venir en vacances avec nous. Je lui disais 'mais viens avec ta copine'. Il me répondait : 'On pourra dormir dans la même chambre ?' Et moi : 'Oui si tu veux...' Mais c'est sain, ce rapport-là. Le jour où mon fils à 10 ans a dit que son comique préféré c'était Jamel, je me suis dit c'est super. J'étais très content de ça. C'est mieux que d'être totalement admiratif du père, d'être dans l'ombre d'un père trop présent, imposant. Non j'ai une belle relation avec eux.", a déclaré celui qui a été l'invité de Michel Drucker pour son Grand Show de l'humour.

Si sa propre enfance n'a pas été simple, Dany Boon, installé à Los Angeles pour le bien de ses enfants fait au mieux pour que ses enfants grandissent dans un environnement heureux, tout en ayant de belles valeurs comme la générosité. Il avait confié ce que faisait ces deux grands garçons à Paris Match : "Mehdi a eu son bac S, il est entré à 19 ans à l'American School of Music, à Paris. En fera-t-il un métier ? Je ne sais pas. Noé, qui avait joué avec moi dans Micmacs à tire-larigot, ne veut pas être acteur, c'est bien. Il avait deux ans d'avance et vient de prendre une année sabbatique. Il joue de la guitare et a formé un petit groupe. Mais, surtout, à 17 ans, il vient d'être accepté à l'université Reed de Portland, où Steve Jobs était passé."