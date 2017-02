Dany Boon et son nouveau corps : "Il plaît beaucoup à mon épouse"

Investi à 100% pour le film RAID Dingue dont il est à la fois acteur, réalisateur, producteur et scénariste, Dany Boon a aussi donné de sa personne physiquement. Pour cette comédie, dans laquelle il incarne un formateur du RAID, il a suivi un entraînement à la hauteur de sa fonction, qui a entraîné chez lui une véritable transformation. Sur le plateau de Thé ou café où il s'est livré à coeur ouvert sur France 2 le 4 février, il a discuté de son nouveau corps avec l'animatrice Catherine Ceylac.

"Mon nouveau corps plaît beaucoup à mon épouse [Yaël, la mère de trois de ses cinq enfants]. Elle m'a forcé à continuer ! J'ai fait six mois de muscu. Les agents du RAID s'entraînent beaucoup, il fallait être crédible. J'ai quitté mon corps de comique. C'est la première fois que j'ai un corps comme ça, même si j'avais fait de la natation dans ma jeunesse", confie-t-il sur le plateau de l'émission de France 2. Catherine Ceylac lui demande alors de faire une séance d'entraînement et il impressionne en faisant des "pompes claquées". De quoi émoustiller la présentatrice qui touchera avec curiosité et intérêt les biceps de son invité.

"J'avais un régime alimentaire strict à base de blanc de poulet, de fromage blanc à 0% et d'ananas. Pas glamour ! Et j'ai fait beaucoup de musculation. Cent pompes, matin et soir, cinquante tractions par jours. Mon corps s'est transformé au bout de deux mois, mais il faut dire que, dans ma jeunesse, j'ai fait de la natation et du cyclisme, alors les muscles sont revenus assez vite. Je me suis entraîné d'arrache-pied pour ne pas décevoir les coachs du RAID", avait raconté Dany Boon à Télé Poche quelques jours plus tôt.

RAID Dingue, en salles depuis le 1er février

On retrouve Dany Boon dans l'émission Le Grand Show de l'humour ce samedi 4 février sur France 2 à partir de 21h05.