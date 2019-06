Daphné Bürki se lâche avec Marco Prince sur la Spritz Piazza

Prosecco, eau pétillante, écorce d'orange et évidemment... de l'Aperol ! Voilà la recette du mythique Spritz, célébrissime cocktail italien présent sur toutes les terrasses dès que les premières chaleurs de l'été se font ressentir. Il y en avait à foison lors de l'anniversaire des 100 ans de la marque italienne d'apéritifs, qui se tenait à la rotonde Stalingrad à Paris, le 18 juin 2019.

De nombreuses personnalités françaises avaient ainsi fait le déplacement à la Spritz Piazza, superbe lieu éphémère décoré aux couleurs de la marque. Fiat 500, pièce montée aux allures de cocktail et photocall : Aperol avait vu les choses en grand pour son centenaire. L'ambiance de la soirée était assurée par le célèbre DJ Feder, originaire de la Côte d'Azur, qui a manifestement beaucoup plu aux invités ; Daphné Bürki a d'ailleurs été aperçue en train de danser au côté de Marco Prince.

L'animatrice de Je t'aime etc est apparue dynamique et pétillante, comme toujours, dans une tenue très casual sublimée par une veste en jean blanche. L'artiste Tin-Tin, star du tatouage, était également de la partie et portait pour l'occasion une chemise à motifs sous un gilet en cuir.

Les représentants d'Aperol étaient évidemment présents pour célébrer cet anniversaire très spécial, à savoir José Manuel Jimenez (marketing & business development manager du groupe Campari pour la France), Béatrice Hubert (responsable du pôle relations publiques et presse chez RFD), Géraud de la Noue (directeur général de Rothschild France Distribution), Marguerite de Trogoff (brand manager Apérol chez RFD), Stéphane Cronier (directeur marketing spiritueux chez RFD) ou encore Charlotte Rault.