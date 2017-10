David Pujadas inquiet pour ses filles : "Si on vous touche, vous hurlez !"

Alors que le hashtag #BalanceTonPorc n'en finit pas de défrayer la chronique sur les réseaux sociaux, nos confrères du Parisien ont souhaité donner la parole à des hommes publics solidaires du combat de ces femmes dénonçant actuellement le viol et les agressions sexuelles. Parmi eux, le journaliste David Pujadas.

L'ex-star de journal télévisé de France 2 – aujourd'hui à la tête de 24h Pujadas sur LCI – a ainsi réagi : "Il est important que les femmes se mettent à parler et que le harcèlement sexuel devienne un thème public. Cela gâche la vie de millions de femmes. Et c'est souvent une double peine : au traumatisme s'ajoute la honte. D'où la nécessité que la parole se libère. La honte doit changer de camp."

En tant que père de deux jeunes femmes de 17 et 22 ans (Esther et Adèle), David Pujadas espère que ses filles – notamment grâce au phénomène #BalanceTonPorc et à la libéralisation de la parole – n'auront jamais à subir de tels agissements. "Elles ont les armes pour se défendre mais cela peut être compliqué en cas d'emprise. J'ai toujours répété cela à mes enfants : si on vous touche, si on se comporte mal avec vous, vous hurlez car personne n'en a le droit. Et n'ayez jamais honte d'en parler, sans considérer que les torts sont partagés. C'est bien ça le plus dur : subir et penser qu'on a quelque chose à se reprocher", a-t-il témoigné.

David Pujadas (52 ans) est également l'heureux papa d'Adam (9 ans) et d'une petite fille née en 2015.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.