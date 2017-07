Défilé du 14 juillet : Emmanuel Macron et Donald Trump face à Daft Punk

Pour son premier défilé du 14 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a voulu mêler traditions et innovations. Ainsi, il a fait preuve d'une grande audace par certains aspects, tout en respectant les valeurs qui font de cette journée un événement exceptionnel pour le pays. Un spectacle grandiose auquel a assisté Donald Trump, invité de la cérémonie afin de commémorer le centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale. Plus de 3 700 militaires à pied ainsi que 211 véhicules dont 62 motos, 241 chevaux, 63 avions et 29 hélicoptères ont participé à l'édition 2017 du défilé. Les impeccables épouses des dirigeants, Brigitte Macron et Melania Trump, étaient bien évidemment présentes. Retrouvez toutes les photos dans notre player ci-dessus.

Sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées, Emmanuel Macron a fait un discours fort : "La France a trouvé dans son histoire des alliés sûrs, des amis qui sont venus à son secours. (...) Les Etats-Unis d'Amérique sont de ceux-ci." Il a rompu avec la tradition, préférant cette brève allocution qui célébrait aussi les valeurs de la République à l'interview du 14 juillet accordée pratiquement chaque année par ses prédécesseurs depuis Valéry Giscard d'Estaing.

La patrouille acrobatique de l'US Air Force et deux avions de chasse furtifs américains F-22 avaient ouvert le bal aérien du défilé au côté de la Patrouille de France, vivement applaudie par Donald Trump. Puis, en uniformes d'époques, cinq "Sammies" – surnom des soldats de l'Oncle Sam engagés dans la Première Guerre mondiale – avaient pris le relais, ouvrant à leur tour la marche des troupes au sol, suivis d'un détachement américain interarmes.

Daft Punk en fanfare

Innovation remarquée : la conclusion par une fanfare composée des musiques de la garde républicaine, des sapeurs-pompiers de Paris ou de la Légion, qui a entonné un pot-pourri des tubes de Daft Punk, le plus américain des groupes français dans une chorégraphie millimétrée. La fanfare a aussi rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts il y a un an jour pour jour, jouant l'hymne de la Cité des anges, Nissa la Bella, tout en se positionnant de façon à former le mot : Nice. Une mise en scène grandiose applaudie vivement par le duo présidentiel américain.