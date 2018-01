Demain nous appartient : L'annonce d'Ingrid Chauvin qui va bouleverser les fans

Dans Demain nous appartient, Judith a récemment changé de visage. Coline Bellin, qui jouait le rôle de la fille d'Ingrid Chauvin, a été remplacée par Sylvie Filloux. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Ciné Télé Revue, la star du feuilleton de TF1 a fait quelques confidences sur le sujet, mais pas seulement...

Ingrid Chauvin qualifie la situation de "très délicate". "Déjà de voir partir Coline qu'on aimait beaucoup et puis de voir apparaître une autre jeune fille qui doit s'adapter et qui sait qu'elle remplace quelqu'un d'autre. Mais voilà, Sylvie Filloux s'en sort très bien", lance-t-elle. Quant à la raison de ce changement de comédienne, la maman du petit Tom poursuit : "C'est une décision de la chaîne. Coline devait poursuivre ses études et était très peu disponible. De plus, elle devenait trop grande pour son rôle." Une version qui confirme celle déjà donnée par Coline Bellin sur Instagram.

La série est prolongée d'un an

Lors de ce même entretien, Ingrid Chauvin, qui interprète Chloé dans Demain nous appartient, fait une révélation sur l'avenir de la fiction. "La série est prolongée d'un an. Ce n'est que du positif", annonce-t-elle. Une excellente nouvelle pour la comédienne de 44 ans et surtout pour les nombreux fans de la série. Rappelons que Demain nous appartient est quotidiennement suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs.

Mais qui dit prolongation, dit nouvelles scènes à tourner. Une situation qui devient complexe et à laquelle les comédiens doivent d'adapter. "On passe en revue 10 épisodes en une journée. C'est ça la difficulté pour nous, raconte alors Ingrid Chauvin. Il faut jongler entre les scènes (...). C'est un bon exercice, mais il faut avoir une hygiène de vie comme un grand sportif."

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 19h20 sur TF1 afin de suivre Demain nous appartient.