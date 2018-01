Ingrid Chauvin : Son craquant fils Tom grandit à vue d'oeil !

Fière maman d'un petit Tom né en juin 2016, qui lui a permis d'avancer dans la vie et de faire un peu plus facilement le deuil de la mort de sa fille Jade, la comédienne Ingrid Chauvin le couvre d'attention. Sur les réseaux sociaux, elle aime partager avec ses fans l'évolution de son garçon.

Sur Instagram, Ingrid Chauvin a partagé une nouvelle photo de Tom, qui grandit bien vite et affiche une bouille craquante. "Au volant de sa #henesbroont870 Tom Prince Peythieu meilleur pilote dans sa catégorie ! Un petit champion dans son salon !!! Les murs t'adorent mon fils", a ainsi commenté la star de Demain nous appartient. Ingrid Chauvin se débrouille toujours pour passer le plus de temps avec son fils et ce malgré les tournages dans le Sud de la France pour sa série diffusée sur TF1.

La populaire comédienne de 44 ans et son mari le réalisateur Thierry Peythieu ont récemment confirmé leur volonté d'offrir à Tom un petit frère ou une petite soeur par le biais de l'adoption mais le chemin reste long et difficile...

Thomas Montet