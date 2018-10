Demi Lovato : Sa mère dévoile depuis combien de temps elle est sobre...

Alors qu'aux dernières nouvelles, Demi Lovato était toujours suivie en cure de désintoxication dans un centre spécialisé tenu secret, la maman de la star affirme que les choses vont beaucoup mieux même si ce n'est pas simple. Elle a fait le point lors d'une interview accordée à Maria Menounos.

"Elle en est à 90 jours de sobriété. Et je ne pourrais pas être plus reconnaissante ou plus fière d'elle car cette addiction, c'est une maladie, ça demande du travail. Ce n'est pas simple. Il n'y a pas de raccourcis à prendre", a confié la maman de l'interprète de Sorry not Sorry. Et d'ajouter, concernant les démons de Demi Lovato : "Je savais qu'elle n'était pas sobre mais laissez-moi être claire : je ne savais pas ce qu'elle faisait car elle ne vit pas avec moi. Elle a 26 ans. Je savais juste qu'elle n'était pas sobre. Et c'est tout ce que je savais vraiment à ce moment-là."

Depuis qu'elle a été retrouvée inconsciente, Demi Lovato est passée entre les mains des médecins du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles avant d'entrer en cure. Elle a depuis été vue en promenade pendant sa cure et n'a pris la parole qu'une seule fois. Nul doute que ses fans attendent son retour avec impatience.

Thomas Montet