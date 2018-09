Démission de Nicolas Hulot : Les larmes aux yeux devant sa femme, émue

Après quinze mois comme ministre de l'Écologie, et alors qu'il a avalé un certain nombre de couleuvres, Nicolas Hulot a donc officiellement jeté l'éponge. L'ancien animateur télé et homme d'affaires a accueilli son successeur François de Rugy pour la passation de pouvoir, à l'hôtel de Roquelaure à Paris dans le 7e arrondissement, mardi 4 septembre.

C'est très ému et les yeux embués de larmes que Nicolas Hulot a quitté ses fonctions. Sur le perron du ministère, il s'est exprimé face à ses collaborateurs et aux journalistes. "J'ai le coeur qui est triste. J'ai l'esprit libre, j'ai la conscience tranquille. Mais ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation, elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation. (...) Ce geste est fait pour vous servir, il est fait aussi pour servir mon successeur", a-t-il déclaré. Et l'ancien ministre d'ajouter à l'adresse de son successeur, en partance de l'Assemblée nationale : "Mon cher François, je n'ai pas en l'état réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie. Mais ce n'est pas une fatalité, ce qui n'a pas été possible hier le sera je l'espère demain."

Nicolas Hulot a pu compter sur le soutien sans faille de sa femme Florence Lasserre – le couple a même affronté il y a quelques mois les accusations de harcèlement sexuel contre monsieur –, elle aussi le regard triste et le serrant par la taille dans un geste aussi tendre que comple. Nul doute que les amoureux vont retrouver leur refuge de Saint-Lunaire, en Bretagne, où ils vivent avec leurs enfants Nelson et Titouan, histoire de prendre du recul et du repos. Comme le rapporte Gala dans son édition du 5 septembre, qui consacre un portrait aux époux, ils pourront notamment s'aérer l'esprit "dans une virée en kitesurf, une véritable passion partagée".

Thomas Montet