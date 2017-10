Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett... L'équipe de DALS à la fête !

Il sera bientôt temps pour les danseurs de Danse avec les stars (TF1) de retrouver le parquet du célèbre concours de danse. En effet, c'est le 14 octobre prochain que sera donné le coup d'envoi de la 8e saison. En attendant, certains ont profité de la soirée D'pendanse, groupe de danse créé par Maxime Dereymez en 2011 et composé de Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Denitsa Ikonomova, Christian Milette, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault et Jade Geropp.

Les nouveaux danseurs Anthony Colette, Jordan Mouillerac, Hajiba Fahmy étaient de la partie. Tout comme le gagnant de la saison 7 Laurent Maistret et son ancienne partenaire Denitsa Ikonomova – toujours très complices –, Marie Denigot, Katrina Patchett, Christian Millette, Tonya Kinzinger, Maxime Dereymez, l'ex-nageur français Camille Lacourt et le chanteur vu dans Saturday Night Fever ou The Voice Gwendal Marimoutou. Tous se sont rendus à La Gioia au VIP Room, mercredi 4 octobre 2017, pour une soirée d'exception.