Desperate Housewives : Juanita a bien changé, elle fête son diplôme

Ce qu'on a surtout pu constater c'est que Madison De La Garza n'a définitivement plus rien à voir avec la jeune fille très ronde de l'époque où elle jouait dans Desperate Housewives auprès d'Eva Longoria. La demoiselle a perdu beaucoup de poids, se maquille avec parfois avec la main la lourde et a cédé aux piercings, se faisant poser un anneau dans entre les narines. Très fan des réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager des selfies d'elle sur lesquels elle multiplie les poses langoureuses. Clairement, comme dirait Britney Spears she's not a girl not yet a woman...

Thomas Montet