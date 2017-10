Diana Ross : Mamie câline avec Jagger Snow, fille d'Ashlee Simpson et Evan Ross

La relève est assurée avec Jagger Snow, fille d'Ashlee Simpson et Evan Ross. À tout juste 2 ans, la petite a visiblement hérité de la passion de la danse et de la musique, tout comme ses parents. Il faut dire que le seul pedigree de la fillette en fait déjà une mini-star, une artiste en devenir. Avec une grande-mère paternelle telle que la légendaire Diana Ross, elle a effectivement de qui tenir...

Ces derniers jours, la soeur de Jessica Simpson et son époux ont passé beaucoup de temps avec la mythique interprète de I'm Coming out. En pleine tournée américaine (elle sera notamment à Las Vegas les 25, 27 et 28 octobre), la chanteuse de 73 ans n'est pas seule sur les routes puisqu'elle peut compter sur la présence et le soutien de son fils, de sa belle-fille et de son adorable petite-fille. Très proche de sa mamie, Jagger Snow a d'ailleurs été prise en photo dans ses bras lors d'un tendre moment de complicité. Evan Ross, qui a capturé le cliché, l'a publié sur Instagram et l'acteur de 29 ans vu dans la saga Hunger Games n'a pas caché son enthousiasme. "CETTE PHOTO est tout pour MOI !!!! Tellement d'amour. MA MAMAN couvant mon bébé !!!!! Tout", a-t-il écrit.