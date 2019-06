Dominique Farrugia amaigri, rassure ses fans : "Je ne suis pas malade"

Dominique Farrugia a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. Le 21 juin 2019, il a ainsi posté un message clair et sans équivoque à ses 52 000 followers : "Mes très chers amis. Je ne suis pas malade. J'ai maigris volontairement. Certains disent des bêtises. Mieux vaut les corriger soit même." Très inquiets, ses fans avaient remarqué sa subite perte de poids depuis quelques mois. L'ancien membre des Nuls tenait donc à démentir les rumeurs. Heureusement, il s'agit simplement d'un régime choisi par l'humoriste pour adopter une meilleure hygiène de vie.

Rassurés, les fans ont rapidement répondu à l'humoriste : "Et on aime les 2 versions Dominique", "Les Rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux , souvent répétés par des cretins et crus par des idiots . Les intelligents vérifient avant de croire !! Bravo Dominique."

Âgé de 56 ans, l'homme se bat contre la sclérose en plaques qu'on lui a diagnostiqué quand il n'avait que 29 ans. Avec sa femme Isabelle, l'artiste a trouvé une épaule solide pour le soutenir dans ce combat très difficile. Il révélait en mars 2017 dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel : "J'ai eu la chance de trouver une femme qui m'a pris comme j'étais, avec le lot d'emmerdements que ça comprend." De touchantes confidences...

Mariée le 22 janvier 2005 à Dominique, l'épouse de l'humoriste et acteur déclarait également être soutenue par son mari dans tous ses projets au magazine Paris Match (2016): "Il m'accompagne, il m'aide. C'est un vrai supporter !" Créatrice de sacs à main, son épouse depuis maintenant presque 15 ans avait déclaré en décembre 2018 au même magazine : "Il faut du temps pour accepter la maladie parce que ce n'est pas juste. Je continue de croire que tout cela est ponctuel et qu'il va aller mieux. On se bat."

Le couple a deux enfants, Mia et Zoé âgées de 11 et 9 ans.