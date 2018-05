Donald Trump Jr. : Il oublie son divorce dans les bras d'une présentatrice sexy

Donald Trump Jr. (40 ans) n'a pas tardé à se recaser. Deux mois après l'annonce de son divorce avec Vanessa, la mère de ses cinq enfants (âgés de 3 à 10 ans) qu'il avait épousée en 2005 et avec laquelle il a été supposément radin mais surtout infidèle (il avait un temps entretenu une liaison avec la chanteuse Aubrey O'Day), le fils aîné du président américain a une nouvelle femme dans sa vie.

Selon les informations révélées le 9 mai 2018 par la Page Six, l'homme d'affaires de 40 ans est en couple depuis quelques semaines avec la très sexy Kimberly Guilfoyle, présentatrice vedette de la chaîne conservatrice Fox News. "Don Jr. et Kimberly se fréquentent et passent du bon temps ensemble. Même s'il tient à préserver l'intimité de sa famille, lui qui est en train de divorcer, il apprécie la compagnie de Kimberly", a confié un indiscret.

Âgée de 49 ans, la star de télévision avait déjà fait parler d'elle il y a quelques mois lorsqu'elle avait fréquenté Anthony Scaramucci, éphémère directeur de la communication de la Maison Blanche (il avait été remercié dix jours après sa prise de fonction en juillet 2017). Surtout, c'est pour son mariage avec Gavin Newsom, ex-maire de la ville de San Francisco et membre du parti démocrate, qu'elle est également connue. Le couple avait avait été marié entre 2001 et 2005.