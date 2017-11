Doria Tillier snobée des révélations des César : Son ami Nicolas Bedos réagit

La présence de Doria Tillier, Swann d'or de la révélation féminine au Festival de Cabourg, n'aurait pas surpris parmi les révélations des César. Malheureusement, elle ne profitera pas de l'éclairage que permet cette soirée qui se tient généralement en janvier, avant que ne soit dévoilée la liste des nominations officielles des César.

Notons toutefois que tout n'est pas perdu pour la belle brune. En effet, "cette liste sera transmise à titre strictement indicatif aux membres votants de l'Académie, afin de faciliter leur vote pour les César 2018 du Meilleur espoir féminin et du Meilleur espoir masculin", précise le communiqué de presse de l'Académie des arts et techniques du cinéma qui organise les César. La comédienne peut donc parfaitement se retrouver en lice, sans avoir bénéficié de la lumière des Révélations.

Au micro de Purepeople, Doria Tillier s'était confiée sur son travail pour incarner madame Adelman : "J'ai fait tout ce que je pouvais pour me préparer au mieux. Je me suis réinscrite au cours de théâtre où j'allais avant pour avoir un emploi du temps bien cadré. J'ai pris un coach privé avec qui on a fait un travail vraiment passionnant, que je referais avec plaisir. C'est un peu comme une psychanalyse du personnage, ça m'a énormément aidée pour appréhender cette femme de l'intérieur. J'ai fait du sport, pour la première fois de ma vie. Et puis, avec Nicolas, on parlait beaucoup."